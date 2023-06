Oroscopo della settimana dal 19 giugno al 25 giugno 2023 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 19 giugno al 25 giugno col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 GIUGNO AL 25 GIUGNO 2023

Oroscopo della settimana Ariete : Buon solstizio d'estate, Ariete! L'ingresso del sole in Cancro mercoledì non solo annuncerà l'inizio dell'estate, ma potrebbe inaugurare una serata romantica mentre la luna si fonde con Venere in Leone. Prendi in considerazione l'idea di celebrare il cambio di stagione con un appuntamento divertente o un'uscita con gli amici. È anche possibile che tu catturi il cuore di un nuovo ammiratore. Inoltre, mercoledì darà il via a un ciclo domestico di quattro settimane. Forse sarai ispirato a pianificare una riunione di famiglia, organizzare una festa per gli amici o rinnovare il tuo arredamento. Basta essere consapevoli del fastidioso scontro Mercurio-Nettuno durante il fine settimana, quando un malinteso probabilmente rovinerà i tuoi piani e le tue comunicazioni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 GIUGNO AL 25 GIUGNO 2023

Oroscopo della settimana Toro : Buon solstizio d'estate, Toro! Mercoledì il sole entra in Cancro, inaugurando la stagione estiva e portando un'esplosione di energia mentale. Puoi usare questa influenza di quattro settimane per imparare qualcosa di nuovo, esprimere la tua opinione sui social media o attirare un potenziale amante. In effetti, la fusione della luna con il tuo sovrano Venere in Leone mercoledì sera accenderà le tue capacità di flirtare, aumentando le probabilità che tu attiri qualcuno di speciale. Dovrai solo essere chiaro sulle tue intenzioni questo fine settimana mentre Mercurio si scontra con Nettuno nel tuo regno sociale. Lo stesso vale per piani e conversazioni con amici o gruppi.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 GIUGNO AL 25 GIUGNO 2023

Oroscopo della settimana Gemelli : Buon solstizio d'estate, Gemelli! L'ingresso del sole in Cancro mercoledì lancia non solo la stagione estiva, ma anche un nuovo ciclo finanziario nella tua vita. Durante le prossime quattro settimane, l'accesso alla tua inventiva può ampliare il tuo potere di guadagno. Ma prima, dovrai prendere coscienza di (e rilasciare) eventuali problemi che hai con il concetto di mancanza. Invece di concentrarti su ciò che non hai, sforzati di abbracciare un atteggiamento di gratitudine per le benedizioni della tua vita. Questo aiuterà il flusso di denaro nella tua direzione. Fai solo attenzione quando il tuo sovrano Mercurio si scontra con il nebuloso Nettuno questo fine settimana, poiché ciò può confondere il tuo pensiero e le tue comunicazioni.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 19 GIUGNO AL 25 GIUGNO 2023