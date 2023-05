Alluvione Emilia Romagna, talk genuflessi non si pongono l'unica domanda sensata: che fine ha fatto Schlein?

Alluvione Emilia Romagna, dov’è finita Elly?

Se non fosse una tragedia, sarebbe il finale della solita commedia all’italiana. I genuflesso-talkisti (la7/rai tre etc) e compagnia cantante fingono di ignorare, ma la società civile dovrebbe chiedersi, preoccupata: dov'è finita l’ineffabile Elly? E non stiamo parlando di una partecipazione alla Festa della salama da sugo di Lugo, ma dell’inabissamento dell’Emilia, di cui, probabilmente in incognito, era Vice Presidente con le deleghe giuste ma mai utilizzate dalla nostra ineffabile.

La Segretaria del Pd probabilmente non si è ancora ripresa dalla giusta vacanza post-elettorale e non riesce a trovare le parole giuste per giustificare il suo prematuro fallimento politico, amministrativo ma soprattutto umano.

Dov’è Elly? Credo ormai che sarà molto difficile che possa prendere una posizione su argomenti tragici e ostici per spiegarci, e in fretta (dote di cui scarseggia) dove si trovava negli ultimi anni visto che nessuno ha avuto il coraggio di raccontare che la nostra amata Emilia ha il record per il consumo di suolo degli ultimi decenni, ma come nella fattoria degli animali, ci sono situazioni in cui alcuni sono “più uguali degli uguali"

Dunque che parliamo a fare? Siamo ancora qui a chiederci di questa assenza e di altre mille, dell’inconsistenza dell’azione politica. Potremmo affermare con sicurezza che la Segretaria è il frutto avvelenato di una modalità operativa incapace di guardare più che approfondire problemi che non ha mai neppure lontanamente affrontato, dunque perfetta per diventare l’ennesimo flop sinistro.