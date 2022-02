Berlusconi: "FI perno della coalizione". Voci di fatwa anti-Fratelli d'Italia

"Forza Italia e' il partito che, con la sua fondazione, ha consentito la nascita del centrodestra. E' stato e continuera' ad essere il perno della coalizione che si contrappone alla sinistra. Il centrodestra che abbiamo come orizzonte strategico e' saldamente ancorato ai valori del Ppe: europeista, atlantista, garantista, cattolico e liberale". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

CENTRODESTRA: MALUMORI FI SU MELONI, VOCI SU FATWA TV ANTI-FDI, CROSETTO 'CAV NON CENSURA' - Non c'è pace nel centrodestra post Mattarella bis. Raccontano che vecchi veleni tra Fi e Fdi, emersi fuori come da un vaso di Pandora con il flop della Casellati al Colle, ora si stiano riversando anche su un altro terreno, quello delle 'ospitate' in tv. Fonti parlamentari riferiscono, infatti, che sia partita una sorta di fatwa nei confronti di Giorgia Meloni e i suoi parlamentari sulle trasmissioni Mediaset. Per capire cosa sta succedendo, bisogna avvolgere il nastro e risentire le parole pronunciate dalla Meloni sul Cav il 31 gennaio scorso ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4, in particolare un passaggio '(''A Berlusconi non gli devo nulla''), che non sarebbero affatto piaciute allo stesso Silvio Berlusconi, scatenando più di qualche malumore tra gli azzurri.



Secondo voci circolate con insistenza in Transatlantico, a Montecitorio, il malumore forzista sarebbe cresciuto al punto di tener fuori dagli studi televisivi del Biscione, per ora, gli esponenti di Fdi. Raccontano, a tal proposito, ma si tratta solo di rumors, che siano stata annullate due 'partecipazioni' di parlamentari meloniani previste per oggi, una a 'Zona Bianca' e l'altra a 'Dritto e Rovescio'. Dalle parti di via della Scrofa non trapela nulla. A parlare via Twitter per smentire questi retroscena smorzare i toni della polemica è solo Guido Crosetto, tra i fondatori di Fdi, ma da tempo, come lui va sempre ripetendo a tutti, fuori dalla politica attiva: "Siccome conosco Berlusconi da molti anni, sono certo che lui non farebbe mai una cosa simile. Anche perché Mediaset ha sempre ospitato pure i nemici veri del Cavaliere".

CENTRODESTRA: CROSETTO, 'CONOSCO BERLUSCONI, NON ESCLUDEREBBE MAI MELONI DA MEDIASET' - "Siccome conosco Berlusconi da molti anni, sono certo che lui non farebbe mai una cosa simile. Anche perché Mediaset ha sempre ospitato pure i nemici veri del Cavaliere". E' quanto scrive in un tweet Guido Crosetto, a commento di retroscena giornalistici sulla presunta messa al bando di Giorgia Meloni dalle reti Mediaset dopo un suo recente intervento in una trasmissione di Rete 4, 'Quarta Repubblica', in cui la leader Fdi rivendicava di non dovere nulla all'ex premier.



