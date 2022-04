Fdi, La Russa: "Salvini? Non ha mai avuto l'intenzione di venire..."

Centordestra, La Russa, "vertice Salvini-Meloni? Prossima settimana"

L'incontro tra la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini "ci sarà, LA settimana prossima probabilmente, si metteranno d'accordo sul giorno". Ad assicurarlo il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa al Mico di Milano per il secondo giorno della convention di Fratelli d'Italia. "Ci saranno tanti vertici di centrodestra da qui alle elezioni" ha aggiunto parlando alla stampa.

FDI: SALVINI, LA RUSSA "SE VOLEVA VENIRE MANDAVA CAPIGRUPPO"

"Salvini secondo me non ha mai avuto l'intenzione di venire, altrimenti avrebbe fatto venire i suoi capigruppo" ma "nessuna polemica". Risponde così Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, ai cronisti che al Mico, durante i lavori della convention di Fratelli d'Italia, gli chiedono aggiornamenti sulla presunta visita del leader della Lega Matteo Salvini.

Visita che Salvini ieri aveva preannunciato come "non politica" ma come gesto "affettuoso" e "di cortesia". "Allora stasera a casa mia - ribatte ironicamente LA RUSSA - faccio venire anche Giorgia"

FDI: LA RUSSA AI CRONISTI "SE SALVINI VIENE? SEMBRATE FUORI DI TESTA"

"Salvini? Non riesco a capire. Qui stiamo facendo una tre giorni e l'unico vostro problema è questo. Perché non avete mai chiesto a Forza Italia e alla Lega, nelle loro conferenze, ma Meloni viene? Mi sembrate fuori di testa". Così chiosa, rivolgendosi alla stampa, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa.

