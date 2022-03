Comunali Roma, suocero Conte 9mila € a Raggi. Mainetti, soldi a Pd e Michetti

Comunali Roma, Mainetti (il Foglio): 5 mila euro a Gualtieri e a Michetti

Il segnale che Virginia Raggi avesse anche il sostegno di Giuseppe Conte alle elezioni per riconfermarsi sindaca di Roma, arriva dalla pubblicazione presso la Corte d'Appello di tutti i documenti relativi ai finanziamenti dei candidati per la corsa al Campidoglio. Il supporter più generoso dell’ex prima cittadina? Cesare Paladino. Il proprietario dell’Hotel Plaza, - si legge su Repubblica - che nelle sue sale ha ospitato diverse delle riunioni elettorali della pentastellata, ha puntato 9.000 euro su Raggi. Probabilmente su suggerimento del suocero, Giuseppe Conte. Per la sindaca uscente poi, ci sono state anche decine di piccole donazioni dai sostenitori, anche da 5 euro.

I mini-versamenti - prosegue Repubblica - raccolti attraverso Stripe, piattaforma per pagamenti online. Poi gli endorsement più pesanti. Prima l’autofinanziamento firmato Virginia Raggi, che ha bonificato 5.000 euro sul conto del suo comitato elettorale. Poi i 1.000 della senatrice Paola Taverna e del deputato Maurizio Cattoi. Valter Mainetti, editore del Foglio, con Sorgente group: 4.000 per il candidato del Pd, 5.000 per quello del centrodestra Michetti. Anche la Scci di Davide Zanchi, società che gestisce il mall Euroma2 costruito dalla Parsitalia di Luca Parnasi, ha finanziato entrambi i contendenti: 12.000 euro a testa.

LEGGI ANCHE

Mattarella, il garante della Costituzione, ci ha trascinati in guerra

Guerra, "nessuno fermerà la Russia". La profezia che spaventa il mondo

Guerra Ucraina: Martvienko, zarina di Pesaro e amica di Putin in fuga