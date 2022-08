Conte smonta la campagna Pd. E che fisico a 5 Stelle con Olivia al mare! FOTO

Chi è il vero competitor di Meloni e del Centrodestra? Vota

Dopo le parole chiare e inequivocabili pronunciate domenica scorsa a La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, Giuseppe Conte scava un altro solco tra il M5S e il Partito Democratico. "La destra si batte se ragioniamo di programmi, non se parliamo del pericolo della 'marea nera', del pericolo fascista. Così non si va da nessuna parte: è l'unico modo per costruire un'autostrada alla Meloni e alle destre", dice a Rimini il presidente del M5S, criticando apertamente la campagna elettorale Dem basata in gran parte sul pericolo fascista che sarebbe rappresentato da Fratelli d'Italia.

"Certo che la destra si può battere. Si può battere se però portiamo il discorso non sugli slogan, sulla capacità comunicativa dei leader, ma sull'esame dei programmi. Le ricette di questa destra sono inadeguate, insufficienti. E' una destra che peraltro ha dimostrato di concepire male l'interesse nazionale, che non può essere ridotto a blocchi navali o al rifiuto del Pnrr. Interesse nazionale non significa ostacolare il piano di vaccinazione durante una pandemia sanitaria", ha aggiunto Conte.





Intanto l'ex presidente del Consiglio Conte, come si vede nelle foto esclusive di "Diva e Donna", si è regalato una luna di miele lampo nelle splendide acque di Sabaudia con la super-riservata compagna Olivia Paladino. Così non si erano mai visti, due fisici davvero a 5 stelle. Relax, sole, mare, coccole...proprio quello che ci voleva per ricaricarsi in vista del rush finale della campagna elettorale...