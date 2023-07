"Covid, 10 morti al giorno ma il governo minimizza. Il Cdx con i negazionisti"

"Il governo non attua il piano vaccinale che non ha copertura economica. E parlo di tutte le vaccinazioni, anche quelle dell’infanzia"

"La diffusione del Covid è bassa in questo momento e l'impatto sulla nostra vita è limitato, ma anche se quasi nessuno ne parla ci sono ogni giorno una decina di persone che muoiono per il virus. Parlo di soggetti fragili, anziani e con patologie plurime che magari non si sono vaccinati o lo hanno fatto una volta sola senza completare il ciclo necessario". Lo afferma ad Affaritaliani.it il virologo dell’Università degli studi di Milano Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. "Possiamo dire che abbiamo acquisito una sorta di immunità ibrida tra vaccini e infezioni da Covid che però ci copre solo in parte e non completamente. La fregatura è che il Covid si modifica continuamente e non dà a un guarito quella protezione per sempre come altre malattie infettive, ad esempio il morbillo".

Il governo Meloni ha delle responsabilità? "Il Centrodestra sin dall'inizio, anche nella fase più acuta e drammatica, è sempre stato meno propenso a prendere decisioni non facili ma necessarie come il lockdown. In gioco ci sono tre aspetti: quello sanitario, quello psicologico e quello economico e ogni partito governa con modalità diverse. Non è facile parlarne oggi anche perché la quota di revisionisti sulla reale gravità dell'emergenza sta crescendo. Le cose brutte si cerca di dimenticarle".