Covid, Speranza positivo: ordinanza su obbligo mascherine sui trasporti

Covid, ministro Speranza positivo. E' in isolamento

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Nel Consiglio dei ministri di questa mattina si è collegato in videoconferenza.

Mascherine, Speranza firma ordinanza ponte su trasporti

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza ponte, in vista dell'entrata in vigore del decreto, con cui viene prorogato l'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo. Decade l'obbligatorieta' dell'uso delle mascherine per gli esami di stato.

