Guerra, nuovo scontro Conte-Draghi. Palazzo Chigi umilia il leader M5S

Palazzo Chigi: il premier "e' in partenza per gli Stati Uniti, ora i tempi sono stretti"



Nuovo scontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi. "Il Parlamento può riunirsi anche di domenica, l'ha fatto con me in piena pandemia, lo può fare in tempo di guerra. I parlamentari sono ben disponibili, sabato o domenica, in qualsiasi giorno, se" il presidente del consiglio Mario Draghi "dovesse andare" a Washington " senza passare dal parlamento sarei molto deluso". Lo ha detto il presidente del movimento cinque stelle Giuseppe Conte in un punto stampa davanti a palazzo Giustiniani rispondendo a una domanda su un eventuale mancato passaggio in parlamento del premier draghi sull'Ucraina prima della visita negli Stati Uniti.



E ancora l'ex premier e leader M5S: "Occorre un confronto fra le forze di governo, in Parlamento. Il Parlamento e' stato in sofferenza, c'e' stato il periodo pandemico, con una oggettiva compressione delle facolta' del Parlamento. Bisogna usare maggiore accortezza per consentire questa dialettica"

Secca la replica di Palazzo Chigi. Il premier "e' in partenza per gli Stati Uniti, ora i tempi sono stretti": dicono fonti di Palazzo Chigi a proposito della possibilita' che Mario Draghi riferisca in Parlamento sulla guerra in Ucraina prima del viaggio a Washington previsto a inizio della prossima settimana. Occasioni di confronto comunque ci saranno, osservano le stesse fonti, a partire dal question time con il presidente del Consiglio "gia' in calendario per il 19 maggio".

