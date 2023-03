È flop per Beppe Grillo a teatro. Mischia politica e spettacolo per soldi

Beppe Grillo è in tour con lo spettacolo teatrale "Io sono il peggiore", ma il botteghino langue

Grillo è in giro per l’Italia con il suo tour, "Io sono il peggiore" e titolo non fu mai più azzeccato. Il Giornale ha fatto un po’ di conti. Al debutto di Orvieto Grillo ha invitato tutti i big della politica, tra cui Giuseppe Conte con risultati assai deludenti. L’Elevato ha rimediato solo qualche lancio di agenzia e qualche titoletto nelle pagine interne. Fortuna per lui che ha evitato in teatro altri lanci, come uova merce.

Ugualmente a Napoli, al Teatro Diana, è andata male anche perché i prezzi sono tutt’altro che proletari, arrivando ai 42 euro per la platea. Non male per il leader di un partito che si rivolge ai disoccupati e che ha creato il reddito di cittadinanza solo per avere in cambio il consenso con i soldi pubblici.

Al Teatro Colosseo di Torino 127 posti vuoti e anche a Catania non è andata molto bene. Insomma il vecchio comico arranca e sembra più Greta Garbo in "Viale del tramonto". Un vecchio capocomico sfiatato che ripete sempre lo stesso ritornello in cui non crede più nessuno dopo i disastri politici prodotti.

