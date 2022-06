Elezioni amministrative, flop M5S. Conte: "Ora rilancio nei territori"

Conte: M5s non riesce a stare su territori, ora fase 2

"C'è incapacità nell'intercettare le sofferenze dei cittadini. Il M5s non riesce a stare sui territori anche perché siamo nel pieno di un corso di rilancio". Così il leader del M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Ora dovevamo entrare nella fase 2 per una ricostruzione e una presenza organica sui territori ma siamo in ritardo, non abbiamo ancora costituito i gruppi e i delegati territoriali. Il rallentamento è dovuto a ragioni interne ed esterne". Conte ha anche annunciato per domani una conferenza stampa per rispondere a più domande e per definire "il percorso di completamento dell'azione politica del M5s e dell'organizzazione interna comprese le articolazioni territoriali".

Conte ha anche affermato che “alcune resistenze interne, anche durante le elezioni per il Quirinale, hanno rallentato la nostra azione, così come fattori esogeni come la vicenda del ricorso al Tribunale di Napoli”.

