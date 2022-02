Elezioni, da Genova la "vera" opposizione a Draghi e al governo

"Nella lista unitaria che presenteremo non ci saranno i partiti ma ci saranno candidati di Alternativa, Italexit, Riconquistare l'Italia e Ancora Italia. Abbiamo anche una presenza qualificata di comunisti senza sigla, che certo saranno ben visti da Marco Rizzo"





Senatore Crucioli, è vero che a Genova sta nascendo una coalizione anti-Draghi?

"È vero che ho accettato la candidatura a Sindaco di Genova per unire le forze politiche e sociali che si oppongono a questo governo, ma certo anche per dare un'amministrazione totalmente diversa alla mia città".



Chi farà parte di questa coalizione e cosa spera di ottenere?

"Nella lista unitaria che presenteremo non ci saranno i partiti ma ci saranno candidati di Alternativa, Italexit, Riconquistare l'Italia e Ancora Italia. Abbiamo anche una presenza qualificata di comunisti senza sigla, che certo saranno ben visti da Marco Rizzo, il Partito Comunista ed altre aree che si richiamano a quella grande tradizione, cosi come di associazioni civiche. L'intento, come dicevo, è di mettere insieme tutte le forze che si oppongono a ciò che rappresenta il governo Draghi: disuguaglianze, discriminazioni e scarsa democrazia. Vogliamo inoltre contrastare il falso bipolarismo centrodestra/centrosinistra di quei partiti che a roma governano insieme e nei comuni propongono candidati contrapposti ma che tuttavia rappresentano i medesimi interessi. Essendo a Genova nella sua grande storia teniamo forte la pregiudiziale di un moderno antifascismo".



Ritiene che questo progetto possa incidere a livello nazionale?

"Genova è la mia città, certo se questa lista otterrà un buon risultato sarà la prova che, soprattutto a livello nazionale, una coalizione del genere potrebbe rappresentare gran parte dei cittadini traditi dai partiti che avevano votato nel 2018 e che vogliono realmente cambiare il Paese. Da Genova potrebbe quindi arrivare un segnale, facendo cadere al più presto questo governo che sta nuocendo enormemente alla società e all'economia italiana".



Avete già scelto il nome e il simbolo della coalizione?

"Certamente e lunedì li presenteremo alla stampa. Posso solo anticipare che ci sarà il richiamo all'unità nella difesa della costituzione e alla lotta per la giustizia sociale".

