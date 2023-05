Elezioni, tra Meloni-italiani è ancora luna di miele. Il Pd a pezzi. L'analisi

Ballottaggi, il netto trionfo del Centrodestra rafforza il governo

Se in Spagna il premier Pedro Sánchez ha perso nettamente le elezioni amministrative e si è dimesso portando il Paese alle urne alla fine di luglio, in Italia la storia è totalmente diversa. Il Centrodestra di governo guidato da Giorgia Meloni ha trionfato nettamente nei ballottaggi (e avrebbe fatto l'en plein se non ci fosse stata la sconfitta di pochissimo a Vicenza) con risultati a dir poco sorprendenti. Solitamente al secondo turno il calo dell'affluenza penalizza le forze dell'attuale maggioranza (che infatti vogliono abolire i ballottaggi) ma stavolta non è andata così.



Eclatante il successo di Ancona, città strappata al Pd. Ma anche il successo a Brindisi è estremamente rilevante perché fin dal primo turno c'era stato l'accordo tra i Dem e il M5S con Giuseppe Conte (suo il candidato) che si era speso in prima persona. Ma, evidentemente, l'alleanza giallo-rossa non funziona o comunque fatica a trovare consensi. E poi c'è il caso Toscana. Nell'ex terra rossa per eccellenza Elly Schlein puntava tutto per una rivincita su Giorgia Meloni. Risultato: un disastro. Pisa, Massa e Siena sono andate tutte al Centrodestra. Nemmeno una vittoria. Certo resta il piccolo premio di consolazione di Vicenza ma è ben poco.