Perrini (FdI): "Puglia abbandonata. Emiliano sempre in campagna elettorale"

Dall'Ilva di Taranto alla sanità fino ai rifiuti, attacco durissimo di FdI al presidente della regione Puglia Michele Emiliano



"Michele Emiliano è tutti i giorni in campagna elettorale. In Puglia è assente qualsiasi tipo di progettualità sugli argomenti chiave. Di fatto, la Regione è abbandonata a se stessa". E' durissimo l'attacco di Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che, intervistato da Affaritaliani.it non usa mezzi termini. "In Puglia non c'è alcuna visione politica, dal presidente solo populismo alla ricerca del consenso elettorale".

Perrini, che è anche vice-coordinatore di FdI in Puglia, nonché presidente della Commissione antiMafia regionale e vicepresidente della Commissione sanitaria, parte all'attacco parlando ad esempio dell'Ilva di Taranto. "Emiliano ha dato tre versioni nel giro di un mese. Prima è andato nel reparto oncologico della città affermando che quel mostro va chiuso. Dopo 15 giorni ha incontrato le aziende dell'indotto promettendo che caccerà gli indiani da Taranto. E dopo altri 15 giorni ha tenuto un incontro all'interno dello stabilimento con il sindaco e la proprietà dicendo che si sente in famiglia. Tutto e il contrario di tutto. Totale mancanza di programmazione e totale approssimazione".

Il secondo punto del "disastro Emiliano" è la sanità. "Anche in questo caso assenza totale di programmazione da parte della giunta e del suo presidente. Mancano medici e soprattutto mancano pronti soccorso. In certe zone ad alta vocazione turistica, grazie a Dio abbiamo un mare meraviglioso, è stimata una crescita della popolazione di circa il 20% ma mancano quasi completamente medici, pronti soccorso, strutture ospedaliere di primo intervento. Tutto lasciato al caso", spiega Perrini.

"Non parliamo poi del piano rifiuti che non esiste. Una bomba ecologica scoppiata, la gente in Puglia non sa più dove portare i propri rifiuti", conclude il consigliere regionale di FdI.

