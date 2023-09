FdI: Rampelli rientra nei ranghi. Meloni capolista alle Europee? 99% sì

Autunno "caldo" per il governo, con la Legge di Bilancio "difficile" da scrivere e approvare in Parlamento entro fine anno

Chiamata alle armi in vista dell'autunno "caldo" per il governo, con la Legge di Bilancio "difficile" da scrivere e approvare in Parlamento entro fine anno, e soprattutto con la campagna elettorale per le Europee del giugno 2024 che sarà lunga e faticosa. E' questo il senso dell'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea per i dieci anni di Fratelli d'Italia.

La presidente del Consiglio passerà l'autunno sulla manovra - raccontano le fonti di FdI - e solo dopo Natale deciderà se candidarsi come capolista alle elezioni per il Parlamento europeo. Ma chi la conosce bene e da anni assicura che questa ipotesi è "molto probabile, al 99% lo farà".

Platea molto calda ed entusiasta, compatta sulla premier. I ministri di FdI e i maggiorenti del partito erano sparsi in platea, nessuno sul palco e senza calca nelle prime file per dare l'idea di una forza politica dove sono tutti uguali, a parte il leader ovviamente.

Per quanto riguarda la minoranza interna, Fabio Rampelli sembra rientrato nei ranghi e - raccontano - ha affermato che non farà mai il capo dell'opposizione interna a Meloni. Il vicepresidente della Camera si è solo riservato un passaggio critico sul commissariamento di FdI di Roma, ma della questione se ne riparlerà quando ci saranno i congressi locali del partito.

Sulla sorella Arianna (Meloni, ndr) la premier ha detto che è stata penalizzata proprio perché è sua sorella, ma ha assicurato tutti che non ci saranno favoritismi e che sarà una dirigente, importante, come gli altri. Con un ruolo chiave.