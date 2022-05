Fi, Gelmini: "Berlusconi non lo riconosco più. Ambiguità pro Putin? Un danno"

Fi, Gelmini: "Il tempo di Pratica di Mare è finito. Io sto con l'Ucraina"

Maria Stella Gelmini esce allo scoperto e attacca il suo partito, Forza Italia. "Quello che sta accadendo - spiega Gelmini al Corriere della Sera - ha poco a che fare con la storia del gruppo in cui milito da vent’anni: non riconosco lo stile e il metodo del presidente Berlusconi". La ministra per gli Affari Regionali, dopo le esplosive dichiarazioni a Sorrento seguite alla sostituzione del coordinatore della Lombardia con Licia Ronzulli, non fa marcia indietro. E non solo ribadisce la richiesta di un cambio di rotta, ma contesta la linea di Fi che le appare appiattita sulla Lega. Soprattutto dopo le parole, pur se poi addolcite, di Berlusconi sull’Ucraina. "Il tempo di Pratica di Mare purtroppo è finito e oggi ogni ambiguità di filoputinismo reca danno all’Italia e incrina la necessaria unità del Paese. Io sto dalla parte dell’Ucraina, dell’Ue e della Nato".

"Bene la precisazione, - prosegue Gelmini al Corriere- ma mi spiace non avere ancora sentito un sì forte e convinto all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, né alla decisione di 40 Paesi democratici del mondo di sostenere anche militarmente gli ucraini. Mi sembra che in Fi ci sia più la preoccupazione di non dispiacere Salvini che di essere in linea con i nostri partner dell’Ue e della Nato. La nostra posizione in politica estera non è quella della Lega. Salvini legittimamente ha la sua opinione, ma noi non possiamo rinunciare alla nostra identità e storia, con il risultato di farci superare in filo-atlantismo da Giorgia Meloni".

