Forza Italia (di fatto) succursale di FdI. Poteri a Fascina. Ronzulli isolata

Forza Italia, con Fascina sulla tolda di comanda il rapporto con la premier Giorgia Meloni è solidissimo

Con Silvio Berlusconi ricoverato in condizioni serie al San Raffaele di Milano, e con i tempi di un eventuale recupero per tornare alla piena attività politica che sono un punto interrogativo, il potere in Forza Italia è tutto nelle mani della deputata e compagna Marta Fascina. E' lei, con l'accordo dei figli dell'ex Cavaliere e del vicepremier Antonio Tajani, a prendere le decisioni chiave per il partito in caso di impossibilità fisica di Berlusconi.

E gli ultimi cambiamenti nel partito azzurro dimostrano una cosa chiarissima: con Fascina sulla tolda di comando il rapporto con la premier Giorgia Meloni è solidissimo e, di fatto, Forza Italia è diventata una sorta di succursale di Fratelli d'Italia, come si è visto sul caso Pnrr con il capogruppo Paolo Barelli che ha smentito la linea leghista portata avanti da Riccardo Molinari, schierandosi apertamente con Palazzo Chigi sul pieno utilizzo di tutti i fondi europei.



D'altronde Licia Ronzulli appare sempre più isolata per il suo rapporto privilegiato con la Lega e in particolare con Matteo Salvini. I ministri Gilberto Pichetto Fratin (Amabiente ed Energia) e Paolo Zangrillo (Pubblica amministrazione) sono fedelissimi di Fascina mentre Tajani, che tiene sempre una posizione di equilibrio, non è certo un alleato di Ronzulli.

La lettura che viene fatta in queste ore difficili per Forza Italia è quella di un partito sempre più vicino alla premier. D'altronde, proprio ad Affaritaliani.it, oggi Gianfranco Rotondi ha pronosticato un futuro comune per Forza Italia e Fratelli d'Italia. E ci sono tutti i segnali che indicano come la previsione dell'ultimo democristiano in Parlamento sia corretta e soprattutto azzeccata.