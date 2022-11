Soumahoro-Pd, "perché Letta tace? Anche Zingaretti e Gualtieri zitti..."

"E' un sistema che pare essere in voga ovunque, a tutti i livelli, dove governa il Pd"



"La Karibu, la cooperativa con sede a Sezze, nell’arco di venti anni pare abbia ricevuto con la gestione di Maria Therese Mukamitsindo e poi pure di Liliane Murekatete (suocera e compagna del deputato Aboubakar Soumahoro) circa 65 milioni di euro. E a questo va aggiunto il ruolo ancora non chiaro della Karibu Ruanda sulla quale, come ha spiegato bene Giletti domenica scorsa, c'è in corso un'indagine dell'antiriciclaggio". L'ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace interviene su Affaritaliani.it per commentare le ultime rivelazioni sul caso Soumahoro, dalle quali emerge che la Karibu nel 2004 ha affidato la procura speciale per presentare il bilancio al Partito democratico locale.

"Il tema è sempre lo stesso, faccio quello che voglio. Quello che mi pare. Quante gare sono state fatte per l'assegnazione dei soldi? E a quante di queste non è mai stata chiesta una rendicontazione? E' evidente che in Italia c'è un sistema dell'accoglienza. Lo Stato, o gli enti locali, aiutano chi aiuta i migranti, ma chi fa i controlli? Vengono fatti su questi fondi pubblici? Non mi pare che nel caso Soumahoro e famiglia questi controlli siano stati fatti. E' un sistema che pare essere in voga ovunque, a tutti i livelli, dove governa il Pd. Chiaramente ogni responsabilità va poi vista con le carte alla mano, ma non è un caso che da Zingaretti e Gualtieri - quindi Regione Lazio e Comune di Roma - non sia arrivata nemmeno una parola. Tutti zitti. Perché dal presidente della Regione e dal Sindaco non viene un contributo di verità e di chiarezza?".

"Ormai è chiaro - aggiunge Storace - che Soumahoro sia stato utilizzato come una bandierina elettorale, come una carta di credito elettorale, anche per il colore della sua pelle. La sinistra estrema è disperatamente a caccia di voti e si muove con grande superficialità prendendo in sostanza di tutto. E non va dimenticato che il Pd ha una seria responsabilità per aver candidato Soumahoro nel collegio, che doveva essere blindato per la sinistra e invece ha vinto il Centrodestra, di Modena. Il segretario provinciale di quella città emiliana, Roberto Solomita, aveva messo in guardia il partito nazionale sulle strane voci che giravano. Ma nei collegi uninominali, Enrico Letta ha messo bocca o no? Sapeva di queste voci? Perché dal Pd nazionale non arriva almeno una parola di chiarezza?".