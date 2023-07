Giambruno: "Torno a Roma con un programma tutto mio. Un favore di Mediaset"

Andrea Giambruno: il compagno di Giorgia Meloni torna a Roma con "Diario del giorno", il programma del Tg4

Da settembre, Andrea Giambruno condurrà Diario del giorno del Tg4 dal lunedì al venerdì e in onda da Roma e non più da Milano. "È un favore personale che l'azienda mi fa — dice il giornalista e compagno della presidente Giorgia Meloni, al Corriere della Sera — ed è un premio per avere, con tutta la squadra, aumentato e consolidato gli ascolti e fidelizzato il pubblico".



Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Perché molti pronosticavano una prima serata? "Non se n'è mai parlato. Sono voci messe in giro forse per invidia o per bruciarmi". I vertici Mediaset "hanno avuto fiducia in me - sottolinea al Corriere - . Anche se per qualcuno sono paracadutato o raccomandato, ho dimostrato che, di tv, qualcosina capisco. Sono quasi vent' anni che la faccio". 'Diario del giorno' apre su politica ed esteri, seguiti dalla cronaca: resterà così?

"La cronaca fa ascolti, ma ognuno ha la sua cifra. Io, preferisco la politica, ma tutto è politica, anche nella sparizione della piccola Kata c'è la responsabilità politica, come in tanti episodi di violenza: se releghi lo schifo in periferia, è ovvio che qualcosa di brutto succede. Io vorrei implementare il racconto della vita vera", spiega.

Andrea Giambruno

Parlando della premier, precisa: "Lei è una mamma impeccabile, ma ci sono situazioni in cui non hai il tempo che tua figlia ti richiede o che tu vorresti. Umanamente, ci rimani male. Allora, provo a supplire io, magari accompagno Ginevra a salutare la mamma a Palazzo Chigi, ma non mi sembra di fare qualcosa di eccezionale", afferma Giambruno.