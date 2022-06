Giorgetti boccia il salario minimo: "I problemi non si risolvono con le leggi"

Salario minimo, l'altolà di Giorgetti

"Attenzione a pensare che con una legge si risolvano automaticamente tutti i problemi. L'Italia ha esperienza di contrattazione collettiva che ha prodotto risultati. Laddove esistono – ed esistono – situazioni da sanare il salario minimo può essere una risposta opportuna, ma attenzione a non creare distorsioni controproducenti per lavoratori". Lo sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, collegandosi con l'assemblea di Confcommercio, in merito al salario minimo.

Fisco: "Razionalizzare i bonus non possiamo aumentare tasse"

"Dobbiamo porci il tema di razionalizzare qualche voce di spesa, tra cui i bonus, perché non posso immaginare un aumento dell'imposizione fiscale per finanziare altri tipi di spesa" ha aggiunto Giorgetti. Il Governo "deve, da un lato garantire una politica di bilancio seria e consapevole della situazione, con l'esigenza di far fronte al bilancio pubblico per legittime richieste delle famiglie. Con il ciclo elettorale, entriamo in una fase sensibile, molto delicata sotto il profilo sociale, e serve responsabilità da parte di tutti", conclude il ministro.

