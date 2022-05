Centrodestra, "Salvini proponga Meloni candidata alla guida del governo"

Centrodestra, Rotondi: "Salvini è il leader parlamentare del Centrodestra, Meloni deve sceglierla lui come candidata premier"



"Alla fine prevarrà l'accordo, ma dobbiamo trasmettere passione e un'idea di Italia e dobbiamo presentare una leadership, chi proponiamo premier dopo Draghi. La leadership non è un concorso tra gli elettori". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente di Verde è Popolare, Gianfranco Rotondi. Che tiene a precisare di non essere oggi nel Centrodestra, "anche se penso che una componente cattolica e ambientalista possa essere un valore aggiunto".

Rotondi definisce "scellerata" la regola nel Centrodestra per cui il presidente del Consiglio, in caso di vittoria, è il leader del partito della coalizione che prende più voti. "Una regola scellerata che non serve a nulla e che porta solo divisioni. Meglio spaccarci la testa prima, dividerci e decidere prima delle elezioni chi sarà il candidato premier. A me Giorgia Meloni non dispiace affatto, poi ognuno dirà la sua".

"Giorgia è cresciuta e ora ci deve ricambiare consolandoci la vecchiaia...è una battuta, naturalmente". E Salvini? Vicepremier e ministro dell'Interno? "Non facciamo organigrammi oggi. Salvini è il leader parlamentare del Centrodestra, Meloni deve sceglierla lui come candidata a Palazzo Chigi, se lo fa non ha bisogno di essere ripagato, è protagonista. Salvini scelga, il mio suggerimento per la Lega è quello di puntare su Meloni".

E Berlusconi? "E' eterno. Sta dimostrando ancora in questi giorni la sua centralità. E' una rockstar, irrompe sulla scena quando vuole e la occupa tutta". Poi Rotondi sottolinea che nel Centrodestra "c'è spazio per tutti e sono interessato alla discussione su un nuovo soggetto unitario. Capisco la provocazione di Salvini di Prima gli italiani in Sicilia, uno sforzo per andare oltre la Lega. Un'idea unitaria, un approccio che reputo intelligente". Toti è fuori dalla coalizione? "Assolutamente no, perché mai? Toti è una persona molto intelligente, un Governatore di Centrodestra di una regione importante come la Liguria. Seguiamo il metodo democristiano, chi non buttava via nulla e in questo modo vinceva sempre", conclude.

Leggi anche:

Timmermans attacca l'Eni: vietato pagare in rubli. Ma la verità è diversa

Governo, crolla tutto: crisi a giugno, elezioni tra fine settembre e ottobre

Prezzi, la crisi dura arriva nell’inverno 2023. La scelta suicida dell’Europa

Crisi energetica e sanzioni: la politica balbetta, mentre le aziende chiudono

Caso Rai Tg1 e crisi energetica, altro che società liquida: è un mondo di gas

Sassuolo-Milan, biglietti a 3000 euro. BOOKMAKERS: ECCO LE QUOTE SCUDETTO

Elettra Lamborghini: "Mi fa ridere Zalone, amo gli horror e a Only Fun..."

Cartabianca, maxi-rissa tra Orsini e Ruggieri (Fi): "Lei è un povero cretino". VIDEO

BPER Banca, continua il progetto benefico con FNOPI