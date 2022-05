Governo, rimpasto? No, dimissioni "irrevocabili" di Draghi. Ecco quando

Elezioni a fine settembre se a giugno salta tutto. O avanti o crisi: no alternative



Bianchi, Cartabia, Giovannini, Lamorgese. Sono i quattro ministri, rispettivamente titolari di Istruzione, Giustizia, Trasporti e Interno, che stanno ai boatos in Parlamento potrebbero uscire dal governo Draghi in caso di rimpasto. I partiti - M5S e Lega - sono in fibrillazione e la sostituzione di quattro ministri tecnici con quattro esponenti politici sarebbe un tentativo per salvare la maggioranza dal mese di giugno, considerato di fuoco per l'esecutivo. I pentastellati sono sul piede di guerra per il termovalorizzatore di Roma, incluso nel dl aiuti, che il Pd conferma di voler realizzare, e potrebbero non votare più la fiducia a Draghi. La Lega considera non ancora chiusa la partita sui balneari, dossier inserito nel ddl concorrenza.



La tensione è altissima e casi come quello del post di ieri del grillino Cominardi (Draghi al guinzaglio di Biden), non condannato da Conte, non fanno altro che far aumentare la temperatura. Fonti Dem qualificate, vicine al segretario Letta, però, spiegano ad Affaritaliani.it in modo categorico che "l'ipotesi del rimpasto non esiste". Il premier non vuole fare a meno di nessuno degli attuali ministri tecnici e anche il Quirinale non sarebbe d'accordo. I rumor che arrivano con chiarezza e insistenza da Palazzo Chigi sono inequivocabili: o si avanti così, con questa squadra, fino al termine della legislatura o salta tutto. E per salta tutto si intede dimissioni irrevocabili del presidente del Consiglio, scioglimento delle Camere a fine giugno ed elezioni anticipate dopo l'estate (in tempo affinché il nuovo esecutivo possa varare e far approvare nel nuovo Parlamento la legge di bilancio per il 2023).

