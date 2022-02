Governo spaccato maggioranza tetto al contante

Governo, duro scontro anche sul tema della giustizia fra il Pd e la Lega



Caos nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera durante l'esame delle modifiche al dl Milleproroghe. Il governo nella notte e' andato sotto quattro volte e in alcuni casi la maggioranza si e' spaccata. Contro il parere dell'esecutivo sono passati gli emendamenti che prevedono il dietrofront sull'Ilva e sul tetto al contante cosi' come sono state approvate norme sulle graduatorie della scuola e i test sugli animali. Duro scontro anche sul tema della giustizia fra il Pd e la Lega.

I lavori delle commissioni sono durati tutta la notte e sono stati piuttosto turbolenti, secondo quanto viene raccontato, registrando scontri anche all'interno della maggioranza e piu' volte anche le relatrici (una della Lega e una del M5s) hanno dato pareri contrastanti sugli emendamenti. Durante l'esame delle modifiche il governo ha dato parere contrario all'emendamento che cancella l'articolo sull'Ex Ilva, che pero' e' stato approvato ugualmente. La norma originaria cambiava la destinazione di parte dei fondi Riva che ora tornano a poter essere utilizzati per le bonifiche.



Sulle graduatorie per l'Istruzione il governo al contrario ha dato parere favorevole a una riformulazione che pero' e' stata bocciata dalle commissioni. Altro emendamento su cui il governo e' stato battuto e su cui la maggioranza si e' divisa e' il ripristino del tetto al contante a 2mila euro per un altro anno, cosi' come sulla sperimentazione degli animali.

IL CASO/ Maggioranza si spacca sul tetto al contante, Lega-FI con FdI - La maggioranza si spacca durante l'esame degli emendamenti al dl milleproroghe in commissione alla Camera. La Lega e FI votano con FdI una retromarcia sul contante: il tetto che dallo scorso primo gennaio e' sceso a mille euro torna ora per un anno a duemila euro. La modifica sposta infatti l'entrata in vigore della soglia piu' bassa dal primo gennaio 2022 al primo gennaio 2023. La modifica e' passata, secondo quanto viene riferito, per un solo voto con il parere contrario del governo.

