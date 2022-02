Grillo si arrabbia con i bodyguard: "Non vi prendo più come scorta, venite avanti"

Grillo ai bodyguard: "Non vi prendo piu' come scorta, venite avanti per cortesia"

Incontro "antibiotico" tra il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo e il presidente Giuseppe Conte. Al termine l'uscita dei due in cortile sottobraccio. "Ripristiniamo il sistema immunitario del Movimento, state tranquilli", ha detto il fondatore ai cronisti. Poi Grillo si è avvicinato ai bodyguard che attendevano fuori dal cortile in macchina: "Non vi prendo piu' come scorta, venite avanti per cortesia", ha detto Grillo bussando sul cofano dell'auto. L'incontro tra Conte e Grillo si è svolto allo studio del notaio Luca Amato a Roma. / Sky

Leggi anche