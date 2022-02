M5S, Grillo esce a braccetto con Conte: "Ripristinato il Movimento"

"Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento, quindi state tranquilli", spiega Beppe Grillo a braccetto di Giuseppe Conte dopo la cena ai Parioli.

M5S: Grillo, Conte ancora leader? Certo, mai messo in discussione

"Conte confermato come leader? Certamente, chi ha mai messo in dubbio questa roba qua, ma state scherzando?", risponde Beppe Grillo dopo la cena con Giuseppe Conte ai Parioli.

M5S, Conte: "Tornare a Rousseau? Noi la piattaforma ce l'abbiamo"

"Se torneremo su Rousseau? Noi la piattaforma ce l'abbiamo...", spiega Giuseppe Conte ai cronisti dopo la cena con Beppe Grillo. "Abbiamo avuto una riunione, abbiamo esaminato tutti gli aspetti giuridici. Siamo fiduciosi, offrendo al Tribunale un nuovo documento, che potrà essere riconosciuta la piena validità delle delibere assembleari contestate". Tema politico? "No è un tema solo giudiziario".

M5s: legali con Grillo e Conte, ricorso contro ordinanza

Il Movimento 5 stelle presentera' ricorso a Napoli contro la sospensiva stabilita dal Tribunale, con cui e' stata messa in stand by la leadership di Giuseppe Conte. E' quanto e' emerso dopo la riunione, durata oltre due ore, fra Beppe Grillo, lo stesso Conte e gli avvocati M5s. Un incontro avvenuto a Roma, nello studio del notaio Luca Amato. E' quanto si apprende da fonti pentastellate che fanno sapere come tutti i legali concordino sul fatto che le delibere approvate dall'assemblea degli iscritti sono valide alla luce del regolamento interno che fa data al 2018, per cui l'attesa e' che la decisione dei giudici venga revocata tempestivamente. Beppe Grillo e' arrivato a Roma ed ha incontrato i vertici di M5s (oltre un'ora con Luigi di Maio) poi l'incontro sui nodi giuridici sollevati, infine una cena ai Parioli con l'ex premier. Una giornata di attesa per gli eletti M5s e fatta di 'appostamenti' per i giornalisti in cerca di scoprire il luogo scelto dal cofondatore del Movimento per i suoi colloqui. Con i cronisti, Grillo ha scherzato: "Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario di M5s. Quindi state tranquilli" e si e' presentato a braccetto con Conte davanti alle telecamere. Con il ministro degli Esteri ha avuto un lungo incontro all'hotel Parco dei principi, al termine del quale Luigi Di Maio non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Secondo chi, in punto di diritto, non condivide la strada legale che si vuol fare intraprendere, viene, fra l'altro, sottolineato che la revoca del provvedimento puo' essere richiesta solo su fatti sopravvenuti e non sulla base del regolamento 'ritrovato', mentre resta rilevante anche il presupposto sul quale l'oradinanza e' stata emessa: la mancanza del quorum sulle decisioni assunte attraverso la rete.

