Guerra in Ucraina, cambia il campo largo. Sinistra con Verdi e De Magistris

Il campo largo di Letta si dissolve: sinistra italiana con De Magistris, Verdi e Rifondazione in una coalizione anti Pd

Cambiano i tempi, ma la sinistra non cambia mai. Il "campo largo" di sinistra diventa campo "doppio", nella migliore delle ipotesi, o "campo ristretto" secondo un'altra lettura di quanto può accadere. Comne racconta La Stampa, "la guerra sta facendo da spartiacque e infatti i capi dei partiti del centro-sinistra (a fari spenti) stanno tracciando muretti e nel giro di qualche settimana affioreranno due nuove Cose di sinistra. Una rosso-verde, ancora in costruzione ma destinata a unire la Sinistra italiana di Nicola Fratoianni e i Verdi di Angelo Bonelli. E già domani DemA, il movimento capitanato da Luigi De Magistris, farà partire da Roma la prima tappa verso una nuova Cosa “rossa” antagonista, destinata ad aggregare anche Rifondazione comunista e Potere al Popolo. Una coalizione anti-Pd, che avrà nell’ex sindaco di Napoli il suo Masaniello, l’asso-pigliatutto".

Come spiega sempre la Stampa, "la guerra in Ucraina sta complicando la rotta tracciata dal segretario del Pd Enrico Letta che, un anno fa aveva vagheggiato il campo largo, una coalizione che fosse capace di sommare più elettori possibile nel fatidico giorno delle prossime elezioni Politiche. Sembrava uno di quei processi estenuati all’italiana e invece la guerra sta buttando giù muri e muretti. A Enrico Letta le aggregazioni che raggiungano la quota del 3 per cento vanno benissimo e infatti dietro le quinte ha incoraggiato quella tra Sinistra e Verdi. Serio è invece il rischio-divorzio con i Cinque stelle: Letta ha capito che nei prossimi mesi i Cinque stelle e Conte vestiranno i panni dei vietcong e tuttavia il leader del Pd confida di non essere ancora in grado di prevedere la cosa essenziale: il M5s ad un certo punto si sgancerà o no dal campo largo?"

Intanto una sola certezza, secondo la Stampa: "si è dissolta Leu. E l’atto finale (anche in questo caso sfuggito ai riflettori) si è consumato con un atto da guerra civile. L’alleanza elettorale che nel 2018 ha unito la sinistra movimentista di Fratoianni-Vendola e Articolo Uno di Speranza-Bersani-D’Alema, si è di fatto esaurita il 17 marzo: quel giorno Fratoianni ha depositato alla Camera un’ interrogazione nella quale si chiedono al governo chiarimenti sulla tentata vendita alla Colombia di assetti da guerra nella quale avrebbe avuto un ruolo da intermediario Massimo D’Alema".

