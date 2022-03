Il Presidente Sergio Mattarella si è tagliato (di nuovo) lo stipendio

Il Capo dello Stato si è ridotto lo stipendio di 60.000 euro: dai 239.000 euro (lordi) che gli spetterebbero per legge a 179.000 euro annui

In questo modo, il suo stipendio annuo sarà pari al trattamento pensionistico che riceve dall'Inps per i suoi anni da professore universitario. Inoltre, Mattarella ha rinunciato all'adeguamento Istat, che in base all'indice dei prezzi al consumo gli sarebbe fruttato un aumento di circa 16.000 euro.

Si tratta della seconda volta che il Presidente compie questa scelta, già adottata in occasione della sua prima elezione al Quirinale. Infine, Mattarella non percepisce - né percepirà in futuro - la pensione da ex parlamentare, il cosiddetto "vitalizio".



