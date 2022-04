Salvini: "Troviamo per parlare di pace". Appello a Draghi e agli altri leader

Ucraina: Letta, Ue sostenga mediazione Onu



Il segretario della Lega Matteo Salvini invita il presidente del Consiglio Mario Draghi e "gli altri leader di partito" ad incontrarsi per rilanciare l'inziativa diplomatica in Ucraina. "Troviamoci per parlare di pace, l'Italia deve essere protagonista del cessate il fuoco", dichiara Salvini.



Ucraina: Letta, Ue sostenga mediazione Onu - "E' necessario che l'Ue tutta insieme faccia il possibile affinche' questa guerra termini, credo sia importante che l'Europa sostenga al massimo la mediazione delle Nazioni Unite, la missione di Guterres e la mediazione delle Nazioni Unite sono fondamentali perche' la pace passa attraverso la diplomazia e ovviamente passa anche attraverso il fatto che la Russia si convinca di fermarsi, le sanzioni fanno parte degli strumenti piu' importanti". Cosi' il segretario del Pd Enrico Letta a margine della tre giorni sul trasporto pubblico promossa dalla Filt Cgil a Napoli.

