Letta: "Meloni cerca di incipriarsi". La leader di Fdi: "Pd misogino"

Elezioni, la lite del giorno: è scontro tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta

"Meloni sta cercando di cambiare immagine, di incipriarsi, ma mi sembra una posizione molto delicata, se i punti di riferimento sono Orban. Quella intervista è un modo per rifarsi l'immagine ma c’è differenza con il discorso in Spagna per la candidata di Vox, era un'altra storia. Suggerirei che non si faccia un discorso per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola". A dirlo, il segretario del Pd Enrico Letta.

Elezioni, Meloni: "Da Letta frase misogina su donne e trucco"

Per Giorgia Meloni, la frase del segretario del Pd Enrico Letta, secondo la quale "sta cercando di rifarsi un'immagine, di 'incipriarsi'", "tradisce misoginia" e "l'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette", rituona la leader di FdI su Facebook.

Elezioni, Meloni a Letta: "Non ho bisogno di incipriarmi"

"Il segretario del Pd Enrico Letta attacca il posizionamento in politica estera di Fratelli d'Italia e dice che 'Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi'. Non ho bisogno di 'incipriarmi' per essere credibile. La posizione di Fratelli d'Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara. E ha come stella polare la difesa dell'interesse nazionale italiano", ha aggiunto.