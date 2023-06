Luigi Di Maio sospeso da Twitter: che flop il debutto al Golfo. Cosa succede

Di Maio sospeso da Twitter, ecco cosa è successo al nuovo profilo dell'ex ministro degli Esteri

Nemmeno il tempo di partire con la nuova vita da rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico che Elon Musk, patron tra gli altri di Tesla e Twitter, ha deciso di bloccare Luigi Di Maio dai social. Giovedì 1 giugno l'ex ministro degli Esteri ha iniziato la sua carriera come inviato speciale dell’Ue nel Golfo, ruolo affidatogli poche settimane fa dall'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell.

E in tal occasione, per dare il suo saluto di benvenuto alla rete, ha deciso di mandare, dal suo nuovo account @EUSR_Gulf, un messaggio sottoforma di tweet: "Primo giorno in carica come rappresentante speciale per l'Ue nel Golfo", ha scritto l'ex titolare della Farnesina. "Sono pronto e pienamente impegnato con gli altri Stati membri, le istituzioni dell'Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione. C'è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise".

The Twitter profile of the new EUSR for the Gulf Luigi Di Maio, which was only opened yesterday and tweeted 3 times, has been already suspended for 'violation of the rules'.



June 2, 2023 pic.twitter.com/6ZPz4MyNiU — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) June 2, 2023

Il post non è stato scritto solo in italiano e in inglese, bensì anche in arabo e persiano. Dopo ventiquattro dal suo debutto, l'account ufficiale dell'istituzione è stato però sospeso. "Twitter sospende gli account che violano le regole di Twitter", si legge su EUSR_Gulf. "Si tratta di un problema tecnico in via di risoluzione", dicono dallo staff. Molto probabilmente il social di Elon Musk non accetta la possibilità di avere al momento un duplice account pubblico ufficiale.