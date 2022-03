M5s, Conte: ok statuto al 90%, ora voto per confermarmi alla guida

M5s: Conte, ok statuto al 90%. Altri temi piu' appassionanti

"I nostri iscritti, con oltre il 90% di voti favorevoli, hanno approvato nuovamente lo Statuto alla base del nostro progetto politico. Ringrazio tutti per la partecipazione". Cosi' Giusepe Conte sui social. "Comprendo che la passione scaturisce piu' facilmente quando ci sono in gioco temi politici e questioni che attengono direttamente alla vita dei cittadini, ma riproponendo questo voto abbiamo dimostrato che noi le leggi e i provvedimenti giudiziari, pur provvisori, li rispettiamo. Ci mancherebbe. Allo stesso tempo, pero', abbiamo dato il chiaro segno che la nostra comunita' ha un progetto politico che va oltre i cavilli e le carte bollate ed e' un progetto politico che non puo' rimanere chiuso nel cassetto neppure per un attimo: le urgenze del Paese, le sofferenze di famiglie e imprese meritano risposte immediate e pretendono, quindi, il nostro massimo impegno per la comunita' nazionale", aggiunge.

M5s: Conte, nei prossimi giorni altra prova democrazia

"Nei prossimi giorni chiedero' in prima persona a tutti i nostri iscritti un nuovo voto per confermarmi alla guida del Movimento 5 Stelle. Sara' l'ennesima risposta di democrazia a chi gioca a ostacolarci, a chi non crede alla forza delle nostre idee - a chi ancora non vuole ammettere che il M5s resta orgogliosamente e testardamente l'unica forza politica che si confronta con la propria comunita'. Andiamo avanti con coraggio e ostinazione, forti dei nostri obiettivi e dei nostri valori". Cosi' Giuseppe Conte sui social, confermando il voto dlela prossima settimana sulla sua leadership.

M5s: Sabatini (Rousseau), flop fusione a freddo Conte leader

"Dopo aver perso la fiducia degli elettori trascinando il Movimento al minimo storico del 12% e dopo aver perso il consenso tra i parlamentari che hanno scelto come capogruppo alla Camera e al Senato persone a lui distanti, Giuseppe Conte diventa ininfluente anche per gli iscritti". Lo dice all'AGI Enrica Sabatini, socia dell'associazione Rousseau, interpellata dopo il voto sul nuovo statuto M5s che si e' concluso ieri. "All'enfatica chiamata di Giuseppe Conte al voto al quale era legata la sua stessa sopravvivenza politica, il 70% degli aventi diritto di voto ha risposto in modo chiaro: ignorandolo e girandosi dall'altra parte. E il restante 20% ha votato, invece, inconsapevole del fatto che, con un subdolo sotterfugio, si chiedeva di eliminare attraverso questo voto il vincolo dei due mandati. La fusione a freddo di un leader con un movimento non ha funzionato e ora e' chiaro a tutti", sottolinea. Gli iscritti al Movimento 5 stelle hanno riapprovato ieri il nuovo statuto di Conte, dopo lo stop ai vertici deciso dal tribunale di Napoli. Nella seconda giornata di votazioni non era necessario raggiungere un quorum. Ma la partecipazione, dai numeri, non e' stata massiccia: gli aventi diritto erano 125.200, i votanti sono stati 38.735. E su questo, il 30 per cento (e non il 20% come scritto in precedenza), ha commentato con AGI Enrica Sabatini, a proposito della leadership di Conte. Per il si' si sono pronunciati in 35.514 (oltre il 91 per cento), per il no 3.221 partecipanti. Il tre agosto scorso, sempre sul nuovo statuto, avevano votato in 60940 su 113894 aventi diritto superando ampiamente il quorum, come aveva sottolineato Vito Crimi, con 53238 attivisti favorevoli ai cambiamenti proposti.

M5s: D'Inca', tutti consapevoli Conte grande risorsa

"Io sono convinto che il Movimento 5 stelle abbia una grande risorsa, che si chiama Giuseppe Conte: ne siamo tutti consapevoli". Cosi' il ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inca' a 'Rainews'.

Leggi anche: