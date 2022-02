M5S: Di Maio riflette, forte pressing su di lui dal polo centrista. Esclusivo

Nel polo centrista Brunetta, Carfagna, Brugnaro e Toti



Il post 'Cupio dissolvi' di oggi di Beppe Grillo è un tentativo di mediazione da parte del fondatore del Movimento 5 Stelle tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, dopo quanto accaduto nei 5 Stelle sull'elezione del presidente della Repubblica e dopo le accuse reciproche tra l'ex premier e il ministro degli Esteri. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Di Maio è fortemente corteggiato in queste ore nel tentativo di convincerlo ad aderire a un polo di centro, non un nuovo partito ma una confederazione centrista che potrebbe nascere a breve, facilitata anche dalla possibile riforma della legge elettorale in senso proporzionale. A far parte del polo di centro sarebbero esponenti com i ministri Mara Carfagna e Renato Brunetta, oltre a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Il titolare della Farnesina ascolta in silenzio e chi è vicino a lui riferisce che al momento non prende alcuna posizione. Da un lato c'è chi, come Grillo e il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Davide Crippa, spinge per arrivare a una mediazione. Poi c'è l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, che ieri ha incontrato Di Maio alla Farnesina, che preme sul ministro degli Esteri per convincerlo a scalare il Movimento e a riprendersi la guida del partito. Al momento, riferiscono fonti qualificate, Di Maio sta analizzando i messaggi che gli arrivano e la situazione post-Quirinale, senza però prendere alcuna posizione.

E Conte? Il capo dei 5 Stelle è pressato fortemente dai suoi parlamentari per non perdere Di Maio. Il timore, infatti, è quello di una forte flessione elettorale in caso di uscita del titolare della Farnesina, oltre che di una possibile rottura con il Pd di Enrico Letta senza l'ala governativa e moderata all'interno del Movimento.



