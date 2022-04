M5s, Petrocelli vuole sfiduciare Draghi. E rilancia la fronte contro Conte

Governo: Petrocelli, M5S tolga fiducia a Draghi e ritiri ministri

"Credo sia sempre più evidente che LA priorità del M5S in questa fase storica sia togliere la fiducia al governo Draghi e ritirare i ministri. Tutto il resto sta a zero, comprese le etichette tipo 'putiniano d’Italia'". Così Vito Petrocelli, senatore M5S e presidente della commissione Affari esteri di palazzo Madama, su twitter, rilancia la polemica contro il governo e anche all'interno del M5s.

Petrocelli, scrive il Giornale, "non intende mollare la presidenza di Commissione e rilancia, anche dopo alcune recenti prese di posizione contro la sua espulsione da parte di alcuni esponenti del Movimento, come il vicecapogruppo al Senato Vincenzo Garruti e il senatore Primo Di Nicola. Che però non sono delle voci isolate. L’affaire Petrocelli, nel magmatico gruppo di Palazzo Madama, sta diventando il pretesto per mettere in discussione, per l’ennesima volta, la leadership di Conte".

Secondo il Giornale, "il procedimento disciplinare contro il parlamentare, soprannominato «compagno Petrov», risveglia le varie dissidenze. I tanti scontenti che contestano un meccanismo decisionale «totalitario» e «centralizzato» che stronca il dibattito interno con la scure delle epurazioni".

