Mattarella chiede pazienza e realismo a Draghi. Vuole una maggioranza ampia

Il presidente della Repubblica attende il premier incaricato al Quirinale, ma senza fretta. Mattarella dal Colle osserva con attenzione queste fasi convulse per la formazione del nuovo governo. Ma - si legge sul Corriere della Sera - non ha posto termini, all'ex presidente della Bce. Così come non gli ha messo vincoli su composizione della maggioranza e scelte dei ministri. La cosa principale che ha consigliato a Draghi è pazienza e senso del realismo. Certo, sul Colle si è sperato, e si spera sempre, che Draghi chiuda entro questa settimana. Ma se dovesse presentarsi lassù all’inizio della prossima non se ne faranno un problema.

Insomma, il caso 5 Stelle, che vogliono attendere l'esito del voto su Rousseau, viene sdrammatizzato, dagli intimi del presidente, anche perché si è consapevoli della difficoltà che il M5S deve assorbire e superare. E qui - prosegue il Corriere - vale una considerazione, che un negoziatore cresciuto alla scuola di Moro come Sergio Mattarella conosce bene e probabilmente ha suggerito a Draghi: più è vasta l’alleanza che sostiene il governo, più si annacquano le reciproche estraneità e incompatibilità, e si diluiscono i veti e gli ostracismi. L’importante, in questi passaggi critici, è non cadere nelle provocazioni. Che di sicuro non mancheranno.