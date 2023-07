Meloni contro Putin dal vertice Fao: "Riconsideri la decisione sul grano"

Mattarella: "Sciagurata la scelta di Mosca sul grano"

"C'è stata un'aggressione da parte della Russia all'Ucraina che ha portato turbolenze. E ha fatto schizzare l'inflazione, la guerra ha anche esacerbato una serie di problemi, come la mancanza della sicurezza alimentare nelle nazioni africane, già messe alla prova, Paesi che si trovano a rischio di essere preda del terrorismo. Il fatto che la Russia si sia ritirata dall'accordo sul grano non fa che aumentare la crisi sulla sicurezza del grano. La Russia riconsideri la sua decisione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice Onu sui sistemi alimentari che si tiene presso la sede della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura in calendario a Roma dal 24 al 26 luglio.

