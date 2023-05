Meloni, la luna di miele non è finita: Schlein fatica a rilanciare il Pd

M5S in alcuni casi quasi irrilevante



A cura di Alessandro Amadori e Giuseppe Di Noia, Yoodata, Milano

Domenica scorsa si è votato in varie centinaia di comuni italiani: quali commenti possiamo fare sui risultati? In sintesi, dopo il primo turno il centrodestra è avanti nella conta dei capoluoghi, il Pd invece si afferma per voti di lista in 9 città su 13, i Cinque Stelle arrancano e il Terzo Polo appare in difficoltà.In altre parole, il primo turno della partita elettorale appena avvenuto ci dice che la luna di miele di Giorgia Meloni col corpo elettorale dura ancora, che Elly Schlein fatica a trasferire al Pd il suo effetto novità (chi si aspettava un suo impatto positivo su queste comunali è rimasto deluso), che i Cinque Stelle confermano le loro difficoltà di radicamento territoriale (e anche dove la coalizione giallorossa vince proprio il M5S risulta a tratti irrilevante);e infine che non se la passa benissimo il Terzo Polo (anche se non sono le comunali il terreno ideale per misurare le sue ambizioni).

Concretamente, il centrodestra vince in 4 delle 13 città capoluogo: Imperia, Latina, Sondrio e Treviso, mentre i sindaci subito eletti per il centrosinistra sono solo due, quelli di Brescia e Teramo. In sette città, fra due settimane, si svolgeranno i ballottaggi: Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Terni, Vicenza.