No Vax, l'idea di fondare un partito si fa più insistente. "Varrebbe il 5-10%"

No Vax, la pressione per diventare partito: "Dobbiamo mobilitarci"

La pressione affinchè nasca un partito dei No Vax e No Green Pass si fa sempre più insistente. La conferma arriva dalle dichiarazioni di Ugo Mattei, il giurista torinese della Commissione DuPre, quella degli intellettuali, di Massimo Cacciari e Giorgio Agamben. Racconta - si legge su Repubblica - che ieri è andato a fare la spesa a Porta Palazzo, e non riusciva a fare due passi, perché veniva continuamente fermato. "Dobbiamo mobilitarci!", mi dicevano. E quindi lo farete? "Ma no. Un partito anti Green Pass non avrebbe senso. Sarebbe persino suicida. Noi andiamo avanti con la nostra opera di controinformazione, poi magari questo nostro impegno figlierà un soggetto politico. Per il sondaggista Renato Mannheimer, interpellato da L’aria che tira, potrebbe avere il cinque per cento dei voti un partito di No Vax e No Green Pass.

"Tra il 5 e il 10 per cento" ha poi precisato il sondaggista. Secondo Roberto Weber della Swg - prosegue Repubblica - è solo questione di tempo e alla fine nascerà: "L’ho visto con i miei occhi a Trieste. Qui il candidato della lista No Vax senza fare campagna alcuna ha preso il cinque per cento. E l’onda nelle piazze è arrivata dopo. Penso che sottrarrà voti a destra, a Fratelli d’Italia, alla Lega. Si è ormai creata una frattura che tiene dentro componenti che sono emotive, psicologiche, culturali, che finiranno per produrre un’offerta. Il sondaggista svela anche come sono schierati politicamente i ribelli del vaccino. "Su dieci di loro, cinque si astengono, quattro sono per la destra, uno per la sinistra".

LEGGI ANCHE

Vaccino, "la prof 55enne è morta a causa di AstraZeneca". I periti senza dubbi

Vaccino obbligatorio, 50mila rischiano il posto tra poliziotti e professori

Covid, carabiniere guarito resta invalido: vaccino rischioso ma niente esonero

Covid, scenario catastrofico: un milione di casi al giorno. Lockdown per mesi