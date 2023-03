Pd, Bonaccini capolista nel Nord-Est. Europee, Schlein costretta a trattare

Europee, per Bonaccini ci sarebbe un altro colpo: Pina Picierno dovrebbe essere capolista nella circoscrizione meridionale



Nel Partito Democratico si guarda già avanti e l'obiettivo è certamente quello delle elezioni europee. Elly Schlein punta al riscatto elettorale nel 2024 con l'obiettivo non dichiarato di doppiare (almeno) il Movimento 5 Stelle e avvicinarsi a Fratelli d'Italia, con il sogno di diventare la prima forza politica del Paese. Ma, come sempre, anche per le Europee, contano gli equilibri interni.



La mossa di scegliere due fedelissimi come capigruppo - Chiara Braga a Montecitorio e Francesco Boccia a Palazzo Madama - verrà compensata - come ha scritto ieri Affaritaliani.it - da due posti di peso per Stefano Bonaccini in segreteria: Alessandro Alfieri responsabile esteri e Davide Baruffi alle attività produttive (anche se forse potrebbe aggiungersi anche una donna: Simona Bonafè o Pina Picierno).