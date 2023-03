"Pd di Schlein partito delle tasse. Le sue accuse? Sono strumentali"

"Forza Italia e tutto il centrodestra lavorano da sempre per abbassare la pressione fiscale"

Scontro nell’aula della Camera tra il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, e la segretaria Pd, Elly Schlein, che, durante il question time con il premier Meloni, ha accusato la maggioranza di centrodestra di essere ossessionata dall’immigrazione.

“La nostra unica ossessione – ha replicato Cattaneo prendendo la parola – è quella di abbassare le tasse per dare respiro agli italiani e permettere al nostro Paese di ripartire più velocemente”. “Le accuse della Schlein sono strumentali – spiega Cattaneo ad Affaritaliani.it – Forza Italia e tutto il centrodestra lavorano da sempre per abbassare la pressione fiscale, a differenza di altri partiti, in primis il Pd della Schein, che hanno nei loro programmi patrimoniali e una serie di altre imposte”.