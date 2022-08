Presidenzialismo, Berlusconi: "Se passa, via Mattarella ed elezioni"

Elezioni politiche 2022, Letta insorge dopo le parole di Berlusconi sul presidenzialismo: "E' una destra pericolosa"

"Io spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si fara', E' dal '95 che ho proposto un sistema presidenziale" per l'Italia. Un sistema "perfettamente democratico che la democrazia la esalta consentendo al popolo di scegliere direttamente da chi essere governato". Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi a Radio Capital aggiungendo - rispondendo ad una domanda - che "se la riforma entrasse in vigore sarebbero necessarie le dimissioni" di Mattarella "per andare all'elezione diretta di un capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere anche lui".

Elezioni politiche 2022, Letta: Berlusconi attacca Mattarella, e' una destra pericolosa

"Questa dichiarazione e' la dimostrazione di quello che noi diciamo: per battere la destra l'unica alternativa e' votare la coalizione che e' nata attorno al Pd. Lui dice che se vince vuole cambiare la Costituzione in senso peggiorativo" e "attacco Mattarella mentre noi lo difendiamo. Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra e' pericolosa per il paese". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta a Radio Anch'io aggiungendo: "se oggi c'e' un punto di unita' nel paese e' Mattarella e ora dopo aver fatto cadere Draghi vogliono fare cadere Mattarella".