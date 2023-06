“Quante volte viene?”, quando Berlusconi diede lezioni pubbliche di galanteria

Berlusconi: che cavaliere, il Cavaliere

I miei ricordi di Silvio Berlusconi sono nelle tantissime lettere sulla sua persona, che nel corso degli anni ho inviato ai giornali. Ne ho pubblicate un paio ieri, oggi pubblico questa che uscì su Affaritaliani l'11 febbraio del 2013 e su Milena Libera, col titolo: "Battute volgari e scarsamente intelligenti di maschi italiani".

Quella su Affaritaliani non è più disponibile. Forse è passato troppo tempo? Ad ogni modo, scrivevo: "Che cavaliere, il Cavaliere. Che finezza, che galanteria. E soprattutto che maschio, che uomo. Ad una promoter durante la visita alla «Green Power» di Mirano (Venezia), la quale gli proponeva di andare nella sua casa a montargli due impianti energetici a costo zero, è stato così in gamba, cosi spiritoso, così intelligente e soprattutto così maschio, da rivolgere la domanda: «Mi consenta, ma non ho capito. Lei viene? Una volta sola?».

La signora risponde stando al raffinatissimo gioco: «No, sono due gli impianti...». E lui (ormai eccitatissimo?) non si contiene e continua: «Quante volte viene?». La signora: «3, 4, 5, dipende dalle esigenze...». E il raffinato insiste: «Con che distanza temporale? Mi sembra che sia tutto sommato un'offerta conveniente. Si vuole girare un attimo ancora un'altra volta di là?».