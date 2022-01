Quirinale elezioni 2022, il voto in diretta: tutte le ultime notizie

QUIRINALE, TERZO GIORNO DI VOTO. LA DIRETTA

Quirinale, Salvini: "Casellati? Non ha bisogno di essere candidata"

"Casellati? E' la seconda carica dello Stato, non ha bisogno di essere candidata. Pera, Moratti e Nordio sono nomi all'altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino al no", ha spiegato Matteo Salvini prima di andare nei suoi uffici a Montecitorio. "Il mio tentativo è quello di dialogare".

Quirinale, Salvini: se Draghi al Colle, Italia senza guida per settimane

"Ribadisco che da italiano settimane di confusione qualora Draghi lasciasse il governo e quindi si deve ricercare un nuovo Presidente del Consiglio, nuovi Ministri, nuove maggioranze sarebbe un problema lasciare l'Italia per settimane al buio con la crisi sanitaria, la crisi energetica, la crisi economica, la crisi dell'Ucraina. Non è che il nuovo premier vai qui in campo dei Fiori e lo trovi", le parole di Matteo Salvini, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna.

Quirinale: Renzi, Draghi ancora in pista per il Colle

"Se penso che Draghi possa andare al Quirinale? Assolutamente si'. E sono contento che questo paese si sia innamorato di Draghi, perche' un anno fa quando dicevo che bisognava mandare a casa Conte mi dicevano che ero pazzo", ha spiegato il leader di Italia viva Matteo Renzi a Cartabianca, su Rai3. "Sono stato piu' draghiano di Draghi". "Non vedo l'idea che comunque vada Draghi rischi di lasciare il governo. Io pero' non sono convinto che la partita non sia chiusa, ne' alla quarta, ne' alla quinta, ne' alla sesta votazione secondo me draghi e' ancora in pista per fare il presidente della Repubblica".

