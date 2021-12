Sondaggi, gli italiani vogliono il presidenzialismo. Il 74% è favorevole

Quirinale, 3 su 4 favorevoli all'elezione diretta del Capo dello Stato

Gli italiani non hanno dubbi sull'elezione del prossimo presidente della Repubblica, non tanto per il nome prescelto ma per il sistema di voto. Quasi 3 italiani su 4 si dicono favorevoli all’elezione diretta del Capo dello Stato: sì convinto al presidenzialismo. Come emerge nel recente sondaggio, curato da LaPolis dell’Università di Urbino e Demos per l’Osservatorio “Gli italiani e lo Stato” e riportato su Repubblica. Il clima di insicurezza, infatti, ha spinto i cittadini a "stringersi" intorno a un Capo. Così, insieme al clima di paura generato dal Coronavirus, è cresciuta la fiducia verso i Presidenti. Il Presidente della Repubblica, gli stessi Presidenti di Regione. E, soprattutto, il Presidente del Consiglio. Oggi, questi cambiamenti "di fatto" potrebbero tradursi anche sul piano del "diritto". Contraria a questa prospettiva, secondo il sondaggio di LaPolis dell’Università di Urbino e Demos, è una minoranza molto ridotta. Poco più del 20%.

Tuttavia, - prosegue Repubblica - fra i cittadini, il sostegno al modello “presidenzialista” cambia, in modo significativo, per alcune ragioni importanti. Conta, anzitutto, l’orientamento politico ed elettorale. Il favore verso l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, infatti, risulta pressoché “totale” fra chi vota per FI, la Lega e i FdI. È larghissimo anche tra gli elettori del M5S. Appare, infine, più ridotto, seppure maggioritario, presso la base del PD: 61%. Le differenze, in questi orientamenti, riflettono la posizione nello spazio politico. Fra chi si colloca a Sinistra e a Centro-Sinistra, infatti, il grado di accordo con l’elezione diretta, per quanto maggioritario, scende sotto al 60%. Al contrario, quando ci si sposta dal Centro verso Destra questa preferenza sale oltre l’80%. Mentre fra chi si pone “fuori” e “oltre” lo spazio politico risulta poco più basso: 76%.

LEGGI ANCHE

Pensioni, aumenti assegni da gennaio: vi sveliamo di quanto. LE CIFRE

David Rossi, emersi fatti gravi. Pm sotto esame. Santanchè: "Telefonai ma..."