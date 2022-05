Referendum, Lega: "Da FdI finora contributo quasi zero. Si dia una mossa"

Referendum Giustizia, Calderoli (Lega): "Lancio la campagna adotta un elettore"



"Prendo il dato più basso dei sondaggisti sull'affluenza stimata, 30%. Mancano due settimane al voto e se ogni cittadino che ha deciso di andare alle urne ne convince un altro arriviamo al 60% e i referendum sono validi. Lancio quindi la campagna adotta un elettore". Il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, storico esponente della Lega, parla così con Affaritaliani.it dei referendum sulla Giustizia del 12 giugno quando al voto mancano esattamente 16 giorni.

Alla domanda su quale sia stato finora in campagna elettorale l'impegno di e Fratelli d'Italia, la risposta di Calderoli è chiarissima: "Ha dato finora lo stesso contributo fornito con la raccolta delle firme, quasi zero. Ma adesso la parola passa al popolo e mi auguro che in queste ultime due settimane abbondanti tutti facciano la loro parte fino in fondo. Probabilmente Fratelli d'Italia doveva scaldare i motori, c'è ancora tempo per darsi una mossa. Sono certo che ora partirà a razzo". Poi, sottolinea ancora il senatore della Lega, "dopo le richieste di condanna al processo Ruby ter, Forza Italia lavora panca a terra per cambiare questa Giustizia. Quello che hanno fatto a Berlusconi è indicibile".

E il Pd? Non tutti sono per l'astensione, qualche singolo che vota sì c'è... "Vero, qualche voce a favore c'è nel Partito Democratico ma purtroppo viene messa a tacere da un atteggiamento che, se fosse dichiaratamente per il no lo accetterei, e invece semplicemente non ne parlano e quindi è come se dicessero di andare al mare. All'ultima persona che fece così non andò bene". Bettino Craxi... "Esatto, mi auguro che si ripeta la stessa cosa il 12 giugno. Almeno Craxi ebbe il coraggio di parlar chiaro e dire andate al mare, questi nemmeno il coraggio hanno". E infine Renzi, che "lo vedo favorevole e convinto su cinque sì nelle varie trasmissioni televisive a cui partecipa", conclude Calderoli.

