Referendum sulla giustizia: perché andare a votare (sì)

Referendum sulla giustizia 12 giugno 2022: da un esito positivo, un forte impulso al Parlamento

Uno degli argomenti più frequenti in questi giorni, volti ad evitare il raggiungimento del quorum nel referendum sulla giustizia, è che si tratta di questioni “specialistiche”, che avrebbero meritato di essere affrontate e risolte in Parlamento e non con un referendum. Insomma, sono “cose” da democrazia rappresentativa e non da democrazia diretta.

Questo ragionamento - anche se molto diffuso - non è convincente. Da un punto di vista formale questi referendum sono stati ammessi dalla Corte costituzionale e dunque il popolo ha tutto il diritto di esprimersi su di essi. Da un punto di vista distanziale si può dire che se il Parlamento non è riuscito in trenta anni ad affrontare il problema pare del tutto giustificato che ci provi il popolo. Dove non riesce la democrazia rappresentativa è giusto che ci provi quella diretta, nel modo in cui la costituzione lo consente e cioè in questo caso con un referendum abrogativo.

Un esito positivo del referendum darebbe, del resto, un forte impulso al Parlamento ad agire - si spera - nella direzione indicata dal popolo italiano. Insomma, questa è una occasione da non perdere se si vogliono cambiare le cose. Chi non andrà a votare dovrebbe riconoscere che è d’accordo con l’esistente. E dopo quello che è venuto a galla col caso Palamara, pare molto difficile essere d’accordo con l’esistente.

Al di là dei diversi quesiti referendari la posta in gioco in questo referendum è molto alta. Una ultima occasione per ridurre il potere delle procure, l’arbitrio dei Pm e oppure alla dicastocrazia la democrazia. Se non ora quando

Leggi anche: