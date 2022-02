Renzi si allea con Toti: nasce "Italia al centro". La mossa piace a Berlusconi

Renzi si allea con Toti. Cambiano gli equilibri della politica

L'elezione del presidente della Repubblica ha causato un vero e proprio scossone politico. Il centrodestra si è spaccato e anche il M5s va verso una scissione. A confermare le modifiche degli equilibri interni - si legge sul Corriere della Sera - arriva la decisione a sorpresa di Matteo Renzi, il leader di Italia Viva fa quella mossa che Silvio Berlusconi attendeva da tempo. Si allea con Toti e Quagliarello e forma un nuovo gruppo alla Camera: "Italia al centro". Il cantiere della federazione centrista di cui si discute da mesi, oltre a una serie di tappe non forzate che scandiranno tempi e modi del progetto politico che nelle intenzioni dei fondatori dovrà essere «inclusivo e aperto a chi ci sta», adesso ha idealmente un’insegna. E un nome.

Alla Camera - prosegue il Corriere - i gruppi di Italia viva (ventinove deputati) e Coraggio Italia (ventuno) sono già due e sottoscriveranno una specie di «patto di consultazione»: ci si muoverà, com’era già successo durante i giorni dell’elezione del presidente della Repubblica, quando il piano A era la candidatura di Pier Ferdinando Casini, come un sol uomo. Resta in piedi il suo nome anche come federatore tra i diversi gruppi. O quantomeno questa è l’intenzione di partenza. L’intera operazione, che nei sogni dei fondatori di «Italia al centro» punta a occupare uno spazio tra il «campo largo» a trazione Pd-M5S da una parte e i tormenti del centrodestra a tre punte dall’altro è ufficialmente iniziata.

