Mosca: "Draghi indecente. Molti italiani con la Russia". Tu con chi stai? Vota

Nuovo attacco della Russia all'Italia



La posizione della leadership italiana sulle sazioni alla Russia è "indecente", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. L'Italia "in questo momento difficilissimo probabilmente ha dimenticato chi ha teso a suo tempo una mano ... E ora l'Italia, con tutta la sua leadership, è in prima linea in un attacco al nostro Paese... Questa non è la posizione dei cittadini italiani che scrivono di vergognarsi di chi li governa, di non associarsi a questa posizione, di comprendere la genesi di questa crisi, ma la dirigenza italiana ha preso posizione... Questa è semplicemente una posizione indecente", ha detto Zakharova al programma Solovyov.Live.

Ucraina: Della Vedova, Mosca ha perso ogni senso della misura - "A Mosca prevale il nervosismo e si e' perso ogni senso della misura, come dimostrano le parole della portavoce Zakarova". Lo dice all'AGI il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, commentando le parole della portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, secondo la quale la posizione del governo italiano sulle sanzioni contro la Russia e' stata definita "indecente".

Ucraina: Della Vedova, indecenti sono violenze della Russia - "Di indecente oggi in Europa, non sono le sanzioni alla Russia, ma le indicibili violenze sui civili dell'aggressione voluta da Putin contro l'Ucraina che ha portato ad una guerra non provocata, non giustificata e non giustificabile". Lo dice all'AGI il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, commentando le parole della portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, secondo la quale la posizione del governo italiano sulle sanzioni contro la Russia e' stata definita "indecente".

Ucraina: Pd, Italia indecente? Da Mosca aggressione illegale - "Quello che dice il governo di Mosca fa parte di un confronto molto aspro che, pero', ha una radice precisa: l'atto illegale della Russia che ha invaso l'Ucraina. Questa cosa non poteva rimanere senza risposta e la risposta dell'Europa e' quella di sanzioni economiche via via sempre piu' alte. Se la guerra va avanti vanno avanti anche le tensioni sui mercati e anche l'inflazione". Lo dice il responsabile economia dle Pd, Antonio Misiani, a Rai Isoradio, commentando la frase della portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, secondo la quale la posizione del governo italiano sulle sanzioni contro la Russia e' stata definita "indecente". "Da quando e' scoppiata la guerra, l'Europa ha dato aiuti all'Ucraina per 1 miliardo di euro. Contemporaneamente il gas comprato dall'Europa ha fatto guadagnare alla Russia 35 miliardi di euro. Una grande contraddizione", aggiunge Misiani.

