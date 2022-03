Salvini: felpe, giravolte e figure di... L'archivio ironico

Salvini in Polonia, una figura... da archiviare

Il suo viaggio in Polonia non è andato proprio come Salvini si aspettava: appena arrivato si è visto rinfacciare il suo sostegno a Putin dal sindaco della cittadina di Przemysl, Wojciech Bakun, che gli ha mostrato la maglietta che il leader della Lega indossava fiero pochi anni fa: una t-shirt bianca con disegnata la faccia del presidente russo.

Un flop sotto tutti i punti di vista, che Matteo ha provato a far passare in secondo piano, ma che la rete non dimentica e, con la sua solita capacità di sdrammatizzare tutto, ne ha fatto dei meme che rimbalzano da un social all'altro, fino a creare una vera e propria biblioteca, anzi, un archivio in cui conservare il "meglio" del leader leghista: maglie e felpe, giravolte e figure di...

Leggi anche: