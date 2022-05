La Giunta non decide su Petrocelli. Difesa, verso le dimissioni di massa

Tranne il senatore Emanuele Dessi', tutti hanno dato la disponibilita' a lasciare la commissione

La Giunta per il Regolamento del Senato non ha preso alcuna decisione sul caso Petrocelli, il presidente della commissione Esteri al centro della polemica per le sue dichiarazioni sul conflitto in Ucraina. I componenti della Giunta, si apprende a palazzo Madama, si sono limitati a valutare "astrattamente" l'ipotesi delle dimissioni in massa dei componenti della commissione, poiche' un documento formale non e' ancora stato consegnato.



Secondo quanto viene riferito, infatti, la Giunta non potra' pronunciarsi in assenza di fatti concreti: o le dimissioni di tutti i componenti della commissione o la decisione, che spetta al Movimento 5 stelle, di trasferire Petrocelli (che non e' ancora stato espulso dal Gruppo) a un'altra commissione. Tranne il senatore Emanuele Dessi', ex 5 stelle e ora membro del nuovo gruppo Cal, tutti avrebbero dato la disponibilita' a lasciare la commissione, ma una soluzione per sciogliere il rebus non e' ancora stata trovata.

