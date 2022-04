Sondaggi, "condizionatori? No, gli italiani temono di perdere il loro lavoro"

Guerra Russia Ucraina, "gli italiani hanno paura della reazione di Putin"

La guerra in Ucraina continua e Stati Uniti e Nato valutano nuove sanzioni da infliggere alla Russia. Continua la strategia delle armi all'esercito di Zelensky e delle restrizioni a Mosca, anche se per il momento questo non sembra bastare per fermare Putin. Draghi nei giorni scorsi ha sintetizzato la questione così: dobbiamo scegliere tra la pace e i condizionatori accesi. Ma la sondaggista Alessandra Ghisleri sposta la questione, raccontando il pensiero degli italiani attraverso le sue rilevazioni. "Quale condizionatore? Per molta gente - spiega Ghisleri al Fatto Quotidiano - è il lavoro che va a farsi friggere. La crisi economica è una realtà e dalla Francia la risalita clamorosa nei sondaggi di Marine Le Pen, che sul carovita ha fatto la campagna elettorale dimenticando totalmente la guerra, deve far riflettere. Per la prima volta si trovano davanti a un bivio: da una parte sostenere la lotta per la libertà dell’Ucraina, dall’altra difendere la propria condizione economica."

"Ho rifatto - prosegue Ghisleri al Fatto - una domanda avanzata ai cittadini tedeschi ed è venuto fuori che siamo disponibili ai sacrifici, ma limitati nel tempo. Il senso comune degli italiani però avverte distanza da chi vuole fare il corpo a corpo con Putin. Si ha un certo timore di quest’uomo, lo si giudica senza troppo senno, una condizione che potrebbe spingerlo a combinare guai ancora più grandi, e questa volta anche contro l’Italia. Poi c'è l’attività declinante dell'attenzione nel tempo prolungato è un fenomeno naturale e l’insidia della doppia realtà: alla televisione guardiamo la guerra, quando la spegniamo restiamo con la nostra vita. E per molti concittadini è una vita dura e piena di problemi pratici. L’attenzione per gli altri in questi casi passa in secondo piano".

